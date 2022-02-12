Кличко утвердил план эвакуации киевлян на случай «российского вторжения»

По словам Кличко, в плане зафиксировано местонахождение сборных эвакуационных пунктов, необходимое число единиц необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Фонд защитных сооружений гражданской защиты столицы насчитывает более 500 хранилищ и порядка 4,5 тысяч сооружений двойного использования, пишет Газета.ru.

«Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», — заявил Кличко.

По его словам, сейчас в Киеве разворачиваются силы территориальной бригады для обороны украинской столицы.

Ранее бывший боксер, действующий глава Киева Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России на Украину готов воевать с оружием в руках.

