Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в церемонии также принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Кроме того, глава государства пообщался с юными активистами и волонтёрами, представителями молодёжных организаций и детьми участников специальной военной операции.
Ранее в Кремле заявили, что в графике Путина на 4 ноября также значатся церемония вручения государственных наград и посещение выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
