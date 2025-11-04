Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Отмечается, что в церемонии также принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кроме того, глава государства пообщался с юными активистами и волонтёрами, представителями молодёжных организаций и детьми участников специальной военной операции.

Ранее в Кремле заявили, что в графике Путина на 4 ноября также значатся церемония вручения государственных наград и посещение выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного единства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Терещенко
