Мэр Киева призвал к организации территориальной обороны Киева

Мэр украинской столицы отметил, что «система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время». Он объяснил, что в январе в Киеве начнутся командно-штабные учения территориальной обороны, а сейчас уже идёт набор резервистов в оборонные бригады.

Кличко заострил внимание на том, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры требуют особой защиты.

Ранее в правящей партии Украины «Слуга народа» объяснили приказ Минобороны Украины о постановке женщин ряда профессий на воинский учет. В партии отметили, что он не означает их призыв на службу или мобилизацию.

