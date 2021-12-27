Мэр Киева призвал к организации территориальной обороны Киева

Угроза со стороны России вынуждает Украину активировать систему территориальной обороны Киева. Об это заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по безопасности. Слова мэра приводятся на официальном портале Киева.

«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий», – подчеркнул Кличко.

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Мэр украинской столицы отметил, что «система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время». Он объяснил, что в январе в Киеве начнутся командно-штабные учения территориальной обороны, а сейчас уже идёт набор резервистов в оборонные бригады.

Кличко заострил внимание на том, что в Киеве более 500 объектов критической инфраструктуры требуют особой защиты.

Ранее в правящей партии Украины «Слуга народа» объяснили приказ Минобороны Украины о постановке женщин ряда профессий на воинский учет. В партии отметили, что он не означает их призыв на службу или мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
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