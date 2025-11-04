Еврокомиссия заявила, что процесс приема Грузии в ЕС фактически остановлен

Отмечается, что причиной является «продолжающийся откат Тбилиси от принципов демократии».

«После выводов Евросовета от декабря 2024 года... в свете продолжающегося отката... Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально», - подчёркивается в документе.

Ранее Еврокомиссия в своём докладе указала, что рассчитывает, что до конца 2025 года стартуют переговоры по существу о членстве Украины в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

