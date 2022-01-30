Кличко заявил о готовности пойти с оружием против России
Бывший боксер, действующий глава Киева Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России на Украину готов воевать с оружием в руках.
«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — сказал мэр в эфире телеканала «Украина 24». Ранее он призвал власти Украины обеспечить мэров городов инструкциями на случай чрезвычайной ситуации.
Напомним, Кличко счел планы Германии по отправке на Украину пяти тысяч военных касок шуткой. Он привел свой пример аналогичной помощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,6 млн+113 тыс. / сут.
Умерли
330 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 010 / сут.
- Кличко заявил о готовности пойти с оружием против России
- Захарова: Украинская дипломатия больше похожа на сетевой маркетинг
- Три человека отравились газом в Кисловодске
- В Подмосковье пытаются выйти на след заблудившегося тигренка
- Кулеба раскрыл новую стратегию «противодействия России»
- Контингент ОДКБ в Казахстане не сделал ни одного выстрела - Токаев
- Токаев: Торга с Назарбаевым о разделении полномочий не было
- В Венгрии сочли нецелесообразным размещение сил НАТО на территории страны
- В Британии актер Дэвид Суше за роль Эркюля Пуаро получил титул рыцаря
- В Курске задержали грабителей ювелирного магазина с драгоценностями на 160 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru