Кличко заявил о готовности пойти с оружием против России

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — сказал мэр в эфире телеканала «Украина 24». Ранее он призвал власти Украины обеспечить мэров городов инструкциями на случай чрезвычайной ситуации.

Напомним, Кличко счел планы Германии по отправке на Украину пяти тысяч военных касок шуткой. Он привел свой пример аналогичной помощи.

