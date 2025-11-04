В Госдуме напомнили об изменении крайнего срока оплаты ЖКУ в 2026 году

Крайний срок оплаты ЖКУ изменится с 1 марта 2026 года. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В РФ введут штрафы за неустранение нарушений подготовки отопительного сезона

Он напомнил, что для большего удобства срок будет сдвинут c 10-го на 15-е число каждого месяца.

«Большое количество граждан получает деньги 12 числа, порой и 15-го», — указал депутат.

Ранее Колунов заявил, что перенос крайнего срока оплаты ЖКУ позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГосдумаКоммунальные УслугиоплатаЖКУ

Горячие новости

Все новости

партнеры