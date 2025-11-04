СМИ: Умер самый богатый человек Великобритании

Отмечается, что бизнесмен индийского происхождения скончался после продолжительной болезни, однако какой именно газета не уточнила.

Как пишет Sunday Times, состояние семьи Хиндуджа оценивается в 35,3 млрд фунтов стерлингов (3,7 трлн рублей по текущему курсу).

Ранее в США на 85-м году жизни умер бывший американский вице-президент Дик Чейни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

