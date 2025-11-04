СМИ: Умер самый богатый человек Великобритании

Самый богатый человек Великобритании миллиардер Гопичанд Хиндуджа умер на 86-мгоду жизни. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

Умерший актер Роман Попов оставил наследство на 100 миллионов рублей

Отмечается, что бизнесмен индийского происхождения скончался после продолжительной болезни, однако какой именно газета не уточнила.

Как пишет Sunday Times, состояние семьи Хиндуджа оценивается в 35,3 млрд фунтов стерлингов (3,7 трлн рублей по текущему курсу).

Ранее в США на 85-м году жизни умер бывший американский вице-президент Дик Чейни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:СмертьМиллиардерыВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры