СМИ: Умер самый богатый человек Великобритании
4 ноября 202516:35
Самый богатый человек Великобритании миллиардер Гопичанд Хиндуджа умер на 86-мгоду жизни. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что бизнесмен индийского происхождения скончался после продолжительной болезни, однако какой именно газета не уточнила.
Как пишет Sunday Times, состояние семьи Хиндуджа оценивается в 35,3 млрд фунтов стерлингов (3,7 трлн рублей по текущему курсу).
Ранее в США на 85-м году жизни умер бывший американский вице-президент Дик Чейни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
