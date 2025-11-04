Мирный житель был ранен в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Украинский дрон атаковал автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области

По его словам, в результате был ранен водитель, которого бригада СМП доставила в Борисовскую ЦРБ.

«Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные атаковали автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры