Мирный житель был ранен в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
4 ноября 202516:22
Украинский дрон атаковал автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате был ранен водитель, которого бригада СМП доставила в Борисовскую ЦРБ.
«Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что украинские военные атаковали автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мирный житель был ранен в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Еврокомиссия: Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года
- Сборы киносказки «Горыныч» превысили 1 млрд рублей
- Кадыров заявил, что Россия является примером братства народов
- На Филиппинах жертвами тайфуна «Калмаэги» стали 26 человек
- В Казахстане 15 человек были задержаны за похищение невест
- Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,8 млрд
- Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
- СМИ: Российские туристы застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна
- Норвегия намерена модернизировать границу с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru