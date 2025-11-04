Еврокомиссия: Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года

Отмечается, что Киев выполнил условия, необходимые для открытия девяти кластеров, в том числе по внешним отношениям и внутреннему рынку, необходимо обеспечить открытие оставшихся трёх кластеров.

«Еврокомиссия работает над тем, чтобы Совет ЕС был в состоянии обеспечить открытие всех кластеров до конца года», - указано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не имела ничего против присоединения Украины к Евросоюзу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

