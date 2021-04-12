Оставили без ядер. Востоковед объяснил, кому выгодна диверсия в Иране
Злоумышленники покусились на важнейшую часть иранской ядерной программы, и теперь обстановка в регионе только осложнится, заявил Алексей Малашенко.
На иранском ядерном объекте в Натанзе случился взрыв, из-за которого вышел из строя комплекс центрифуг для обогащения урана. Их возвращение к работе будет возможно не ранее, чем через девять месяцев. Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал случившееся следствием теракта. Как сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники, к нападению мог быть причастен Моссад - о причастности Израиля к теракту сообщили The New York Times и израильское радио KAN.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Примакова Алексей Малашенко подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что устраивать взрыв в Натанзе не было выгодно никому, кроме Израиля.
«Если это сделал Израиль, то он никогда в этом не признается, может быть только через много лет, когда случившееся станет историей. А потом, мы толком не знаем, почему это произошло. Может, там было какое-то отключение, еще что-то, потому что техника есть техника. Но вот что меня удивляет: центрифуги остановлены слишком надолго, а значит, скорее всего, это сделано не просто так и было просчитано. А кроме Израиля это никому не выгодно, что лишний раз подтверждает версию об "израильском следе". А иранцам выгодно в этом лишний раз обвинять Израиль, тем более что Израиль отказывается все это комментировать, и возникает совершенно непонятная ситуация. Это все нужно рассматривать в общем контексте, потому что нападения на ядерные объекты в регионе уже случались в той или иной форме. Поэтому я не исключаю, что это некое продолжение тренда, чтобы лишить некоторые государства возможности создавать ядерное оружие», - сказал эксперт.
Востоковед считает, что отношения Израиля и Ирана после случившегося вряд ли изменятся, но ситуация в регионе может только ухудшиться.
«Судя по тому, как иранцы это комментируют, для их ядерной программы это очень сильный удар. Это нападение на самое крупное, что у них есть - на центрифуги, которые на долгое время повреждены. Машинка не работает, а что там у нее конкретно, можно ли восстановить центрифуги или нужна частичная замена оборудования, мы не знаем. Последствия для региона могут быть самыми разными. Но если говорить об отношениях Ирана и Израиля, то, я считаю, ничего не изменится. А если говорить о ситуации в целом, то это, я бы сказал, отдельная песня. Регион большой, в нем существуют разные, подчас противоположные тенденции, межконфессиональные противостояния, которые уже привели к тому, что на юге Аравийского полуострова в Йемене с 2015 года идет гражданская война с участием стран Персидского залива. Поэтому прогноз очень простой. Все, как было, так и будет. Или будет только хуже», - резюмировал специалист.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН высказал мнение, что никаких военных действий между Израилем и Ираном не состоится, так как она не выгодна ни одной из сторон.
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