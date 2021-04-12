Оставили без ядер. Востоковед объяснил, кому выгодна диверсия в Иране

Востоковед считает, что отношения Израиля и Ирана после случившегося вряд ли изменятся, но ситуация в регионе может только ухудшиться.

«Судя по тому, как иранцы это комментируют, для их ядерной программы это очень сильный удар. Это нападение на самое крупное, что у них есть - на центрифуги, которые на долгое время повреждены. Машинка не работает, а что там у нее конкретно, можно ли восстановить центрифуги или нужна частичная замена оборудования, мы не знаем. Последствия для региона могут быть самыми разными. Но если говорить об отношениях Ирана и Израиля, то, я считаю, ничего не изменится. А если говорить о ситуации в целом, то это, я бы сказал, отдельная песня. Регион большой, в нем существуют разные, подчас противоположные тенденции, межконфессиональные противостояния, которые уже привели к тому, что на юге Аравийского полуострова в Йемене с 2015 года идет гражданская война с участием стран Персидского залива. Поэтому прогноз очень простой. Все, как было, так и будет. Или будет только хуже», - резюмировал специалист.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в эфире НСН высказал мнение, что никаких военных действий между Израилем и Ираном не состоится, так как она не выгодна ни одной из сторон.

