Иран пообещал отомстить Израилю за атаку на ядерный объект

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф пообещал отомстить за аварию на ядерном объекте в Натанзе, организатором которой иранские власти считают Израиль. Об этом сообщает Reuters.

Войны не будет? Израиль снова ударил по ядерной программе Ирана

«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций <...> Но мы отомстим сионистам», — заявил министр.

Взрыв, повредивший электроснабжение системы подземных центрифуг для обогащения урана в Натанзе власти произошел утром 11 апреля. В результате взрыва пострадал один человек, напоминает телеканал «360».

Позже глава иранской Организации атомной энергии Али Акбар Салехи назвал инцидент диверсией и попыткой «ядерного терроризма», напоминает RT.

По данным издания The New York Times, Израиль совершил кибератаку на ядерный объект в Натанзе. В свою очередь, израильское радио KAN обвинило в кибернападении спецслужбу «Моссад».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывЯдерная ПрограммаИзраильИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры