Иран пообещал отомстить Израилю за атаку на ядерный объект
Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф пообещал отомстить за аварию на ядерном объекте в Натанзе, организатором которой иранские власти считают Израиль. Об этом сообщает Reuters.
«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций <...> Но мы отомстим сионистам», — заявил министр.
Взрыв, повредивший электроснабжение системы подземных центрифуг для обогащения урана в Натанзе власти произошел утром 11 апреля. В результате взрыва пострадал один человек, напоминает телеканал «360».
Позже глава иранской Организации атомной энергии Али Акбар Салехи назвал инцидент диверсией и попыткой «ядерного терроризма», напоминает RT.
По данным издания The New York Times, Израиль совершил кибератаку на ядерный объект в Натанзе. В свою очередь, израильское радио KAN обвинило в кибернападении спецслужбу «Моссад».
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