Иран пообещал отомстить Израилю за атаку на ядерный объект

«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций <...> Но мы отомстим сионистам», — заявил министр.

Взрыв, повредивший электроснабжение системы подземных центрифуг для обогащения урана в Натанзе власти произошел утром 11 апреля. В результате взрыва пострадал один человек, напоминает телеканал «360».

Позже глава иранской Организации атомной энергии Али Акбар Салехи назвал инцидент диверсией и попыткой «ядерного терроризма», напоминает RT.

По данным издания The New York Times, Израиль совершил кибератаку на ядерный объект в Натанзе. В свою очередь, израильское радио KAN обвинило в кибернападении спецслужбу «Моссад».

