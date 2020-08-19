Китай заявил, что внешние силы создают раскол в Белоруссии

«Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе», - подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что выигравший президентские выборы Александр Лукашенко для них персона нон грата. Его переизбрание не признали Ирландия, Великобритания и Канада. Белорусская оппозиция считает результат Лукашенко в 80% сфальсифицированным и настаивает, что победила Светлана Тихановская.

Тихановская в среду, 19 августа, обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов и поддержать «пробуждение Беларуси».







