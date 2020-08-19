Китай заявил, что внешние силы создают раскол в Белоруссии

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против вмешательства внешних сил в ситуации в Белоруссии.

Он отметил, что Китай внимательно следит за развитием событий в Белоруссии как «хороший друг и партнер». По его словам, Пекин не хочет видеть хаос в Белоруссии.

Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

«Мы выступаем против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения белорусском обществе», - подчеркнул представитель МИД КНР.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что выигравший президентские выборы Александр Лукашенко для них персона нон грата. Его переизбрание не признали Ирландия, Великобритания и Канада. Белорусская оппозиция считает результат Лукашенко в 80% сфальсифицированным и настаивает, что победила Светлана Тихановская.

Тихановская в среду, 19 августа, обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов и поддержать «пробуждение Беларуси».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияКитай
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