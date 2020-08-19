Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что власти прибалтийской республики не могут признать Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии.
Как отметил министр в эфире Латвийского телевидения, никто не знает реальных результатов выборов в Белоруссии из-за «масштабной фальсификации».
«Есть сведения, что после сжигались бюллетени, и никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», - подчеркнул Ринкевич.
Глава МИД Латвии также считает, что повторное голосование в Белоруссии должно проходить при участии международных наблюдателей.
Ранее депутаты Европарламента заявили, что выигравший президентские выборы Александр Лукашенко для них персона нон грата. Его переизбрание не признали Ирландия, Великобритания и Канада. Белорусская оппозиция считает результат Лукашенко в 80% сфальсифицированным и настаивает, что победила Светлана Тихановская.
Тихановская в среду, 19 августа, обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов и поддержать «пробуждение Беларуси».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Названы регионы РФ с наименьшим темпом прироста COVID-19
- Нефтяники пожаловались Путину на налоговую реформу Минфина
- Китай заявил, что внешние силы создают раскол в Белоруссии
- Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
- Власти Москвы не планируют снова закрывать предприятия из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru