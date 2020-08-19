Латвия не признает Тихановскую победителем выборов в Белоруссии

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что власти прибалтийской республики не могут признать Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии.

Как отметил министр в эфире Латвийского телевидения, никто не знает реальных результатов выборов в Белоруссии из-за «масштабной фальсификации».

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«Есть сведения, что после сжигались бюллетени, и никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов», - подчеркнул Ринкевич.

Глава МИД Латвии также считает, что повторное голосование в Белоруссии должно проходить при участии международных наблюдателей.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что выигравший президентские выборы Александр Лукашенко для них персона нон грата. Его переизбрание не признали Ирландия, Великобритания и Канада. Белорусская оппозиция считает результат Лукашенко в 80% сфальсифицированным и настаивает, что победила Светлана Тихановская.

Тихановская в среду, 19 августа, обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов и поддержать «пробуждение Беларуси».



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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияЛатвияСветлана Тихановская
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