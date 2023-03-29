Китай прокомментировал возможную встречу Зеленского и Си
У Китая нет конкретной информации о возможной встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она также отметила, что Китай поддерживает общение со всеми сторонами по украинскому вопросу, включая Украину.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на Украине, в прошлом году он не имел каких-либо контактов с Си Цзиньпином, передает НСН.
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