Зеленский выразил готовность встретиться с Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом политик рассказал в интервью агентству Associated Press.
«Мы готовы видеть его здесь», — заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что «хочет поговорить» с китайским лидером. По словам Зеленского, в течение прошлого года он не имел каких-либо контактов с Си Цзиньпином, пишет РИА ФАН.
Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев предположил, что председатель КНР или высокопоставленные дипломаты согласится на встречу с представителями Киева. Эксперт напомнил о желании Пекина играть миротворческую роль и его стремление к диалогу со сторонами, отмечает Ura.ru.
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