Зеленский выразил готовность встретиться с Си Цзиньпином

«Мы готовы видеть его здесь», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что «хочет поговорить» с китайским лидером. По словам Зеленского, в течение прошлого года он не имел каких-либо контактов с Си Цзиньпином, пишет РИА ФАН.

Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев предположил, что председатель КНР или высокопоставленные дипломаты согласится на встречу с представителями Киева. Эксперт напомнил о желании Пекина играть миротворческую роль и его стремление к диалогу со сторонами, отмечает Ura.ru.

