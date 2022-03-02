Китай пообещал продолжить торговое сотрудничество с Россией

Пекин не откажется от сотрудничества с Москвой в торговой сфере. Об этом заявили в китайском МИДе, передаёт «Интерфакс».

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, китайское руководство категорически не приемлет любые незаконные односторонние санкции.

В Китае отказались считать «вторжением» операцию России на Украине

Накануне в китайском МИДе выразили надежду на то, что в результате российско-украинских переговоров стороны дипломатическим путём урегулируют ситуацию, которая сложилась на Украине.

Ранее Китай не поддержал отключение России от системы SWIFT.

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ФОТО: РИА Новости
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