Китай не поддержал отключение России от системы SWIFT
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил позицию Пекина по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT, подчеркнув, что КНР не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов.
«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», — цитирует дипломата РИА Новости.
Представитель китайского МИД также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при урегулировании ситуации вокруг Украины.
На фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели против Москвы ряд санкций. В числе ограничений — отключение от SWIFT, решение о котором вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза. Предполагается, что эти меры коснутся ряда российских банков, которые уже попали под санкции, пишет «Свободная пресса».
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