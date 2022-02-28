Китай не поддержал отключение России от системы SWIFT

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», — цитирует дипломата РИА Новости.

Представитель китайского МИД также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при урегулировании ситуации вокруг Украины.

На фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели против Москвы ряд санкций. В числе ограничений — отключение от SWIFT, решение о котором вступит в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза. Предполагается, что эти меры коснутся ряда российских банков, которые уже попали под санкции, пишет «Свободная пресса».

