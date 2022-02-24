В Китае отказались считать «вторжением» операцию России на Украине

Представитель китайского МИД на брифинге не стала признавать события на Украине нападением РФ, отметив, что происходящее — «следствие множества факторов».

Хуа Чуньин отметила, что Китай следит за развитием событий и призывает стороны к сдержанности.

Ранее постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь заявил, что кризис вокруг Украины может разрешиться дипломатическим путем; противоборствующим сторонам следует проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

