В Китае отказались считать «вторжением» операцию России на Украине
Специальная операция России на Украине не является «вторжением», считает официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Слова дипломата приводит Global Times.
Представитель китайского МИД на брифинге не стала признавать события на Украине нападением РФ, отметив, что происходящее — «следствие множества факторов».
Хуа Чуньин отметила, что Китай следит за развитием событий и призывает стороны к сдержанности.
Ранее постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь заявил, что кризис вокруг Украины может разрешиться дипломатическим путем; противоборствующим сторонам следует проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru