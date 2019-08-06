Китай ответит на размещение ракет США в Азии
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению Министерства иностранных дел КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона. Речь идет о разработках ракеты средней дальности, которые планируется разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.
Представитель Китая сообщил, что государство не планирует оставаться в стороне в случае, если Америка начнет действительно предпринимать подобные действия. Фу Цун добавил, что КНР будет вынуждена «принять контрмеры» в случае, если США все же разместит ракеты в указанной точке мира.
Ранее США и Австралия заявили о необходимости перейти к «новой эре» в области контроля над вооружениями. Для этого они предлагают включить в соответствующие соглашения больше стран и систем вооружений. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН отметил, что Россия всегда готова к переговорам, однако усомнился в их эффективности. По его словам, чтобы добиться успехов в решении вопроса о контроле над вооружениями, США необходимо для начала пересмотреть свою политики и отказаться от «строительства однополярного мира».
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