Глaвa Пентагонa Марк Эспер выступил зa скорейшее рaзмещение рaкет средней дaльности нaземного бaзировaния в Азии после того, кaк СШA вышли из ДРСМД. По словaм Эсперa, он хотел бы рaссчитывaть нa рaзмещение рaкет «в течение нескольких месяцев». «Но тaкие вещи зaнимaют больше времени, чем кaжется», — скaзaл он.

Рaнее Эспер зaявил, что в связи с прекрaщением действия ДРСМД СШA приступaют к рaзрaботке рaкет, которые рaнее были зaпрещены дaнным соглaшением.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН назвал мечты главы Пентагона Марка Эспера о размещении ракет средней дальности наземного базирования в Азии угрозой мировой безопасности и фактом, который лишний раз подтвердил нежелание США соблюдать разорванный договор РСМД.

«Еще раз убеждаемся, что США не намеревались выполнять все условия ДРСМД. К великому сожалению, из-за разрушения договора РСМД со стороны США разрушена и система европейской безопасности. Теперь США хотят в азиатском регионе создать очаг напряженности. Намерения Пентагона еще раз подчеркивают стремление США навязать свой порядок другим государствам. Конечно, Россия не останется в стороне. Будут приняты ответные зеркальные меры, если такое произойдет. В Азии находятся страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а с теми, кто не входит в ОДКБ, у России тоже хорошие, добрососедские отношения. Думаю, что вопрос о намерениях альянса нарушить баланс сил в Азии надо ставить в повестку работы Совета безопасности ООН», - заявил парламентарий.