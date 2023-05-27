Киссинджер заявил, что Украина не должна добиваться возвращения Крыма

«Для России потеря Севастополя, который никогда в истории не был украинским, была бы таким ударом, что целостность государства оказалась бы под угрозой», — подчеркнул экс-глава Госдепа.

Киссинджер добавил, что попытки Киева захватить Крым могут негативно сказаться на всем мире.

Ранее в Крыму поручили проработать обращение в Конституционный суд РФ об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Как отметил глава парламента региона Владимир Константинов, процесс передачи Крыма УССР не был юридически оформлен, а при принятии решения были допущены вопиющие нарушения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

