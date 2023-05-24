Ле Пен: Крым – легитимная часть России

Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Франции, экс-кандидат в президенты Пятой республики Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России, выступая перед депутатами французского парламента, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что полуостров входил в состав России на протяжении двух веков, тогда как украинским он был всего 60 лет, да и то по капризу диктатора.

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Политик назвала себя убежденной сторонницей референдумов, отметив, что жители Крыма добровольно проголосовали за вхождение в состав России.

По её словам, она много раз общалась с жителями Крыма и сделала вывод, что они в подавляющем большинстве ощущают себя частью России.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма УССР не была юридически оформлена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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