Ле Пен: Крым – легитимная часть России

Политик назвала себя убежденной сторонницей референдумов, отметив, что жители Крыма добровольно проголосовали за вхождение в состав России.

По её словам, она много раз общалась с жителями Крыма и сделала вывод, что они в подавляющем большинстве ощущают себя частью России.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма УССР не была юридически оформлена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

