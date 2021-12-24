Соратник Ельцина Хасбулатов признал свою вину в развале СССР
Председатель Верховного Совета РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов заявил, что наибольший «вклад» в развал СССР внесло само руководство государства, сообщает «Лента.ру».
По его словам, он тоже виновен в том, что Советский Союз перестал существовать.
«Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», — подчеркнул политик.
Хасбулатов добавил, что СССР добили вовсе не действия Запада, а борьба за власть, которую вели Михаил Горбачёв и Ельцин.
Ранее в Госдуму был внесён проект о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7 млрд рублей
- Соратник Ельцина Хасбулатов признал свою вину в развале СССР
- Умер народный артист России Владимир Татосов
- В Кремле назвали «несдержанностью» пост курганской журналистки о крысе, ПЦР и пресс-конференции Путина
- Односпальные квартиры с камином оказались самыми редкими в Москве
- Власти Петербурга отказались от салюта в новогоднюю ночь
- Виновник массового ДТП на Кутузовском оказался психически нездоров
- Песков заявил, что Путин доволен большой пресс-конференцией
- Осквернившего портрет ветерана блогера в Москве посадили на четыре года
- Правительство одобрило законопроект о более жёстком наказании за пытки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru