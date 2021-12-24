Соратник Ельцина Хасбулатов признал свою вину в развале СССР

Председатель Верховного Совета РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов заявил, что наибольший «вклад» в развал СССР внесло само руководство государства, сообщает «Лента.ру».

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По его словам, он тоже виновен в том, что Советский Союз перестал существовать.

«Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», — подчеркнул политик.

Хасбулатов добавил, что СССР добили вовсе не действия Запада, а борьба за власть, которую вели Михаил Горбачёв и Ельцин.

Ранее в Госдуму был внесён проект о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Михаил ГорбачевБорис ЕльцинСССРРуслан Хасбулатов
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