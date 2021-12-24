Соратник Ельцина Хасбулатов признал свою вину в развале СССР

По его словам, он тоже виновен в том, что Советский Союз перестал существовать.

«Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», — подчеркнул политик.



Хасбулатов добавил, что СССР добили вовсе не действия Запада, а борьба за власть, которую вели Михаил Горбачёв и Ельцин.

Ранее в Госдуму был внесён проект о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, сообщает RT.