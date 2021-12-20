ЛДПР предложила считать распад СССР «катастрофой XX века»
ЛДПР направила в Госдуму проект постановления о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века. Документ появился в думской электронной базе данных.
«Госдума считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве», - говорится в проекте постановления.
ПРоект планируется направить Президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации.
25 декабря 2021 года исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза. 30 лет назад президент СССР Михаил Горбачев заявил о своей отставке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- ЛДПР предложила считать распад СССР «катастрофой XX века»
- Путин выразил президенту Филиппин соболезнования из-за последствий тайфуна
- Названы главные факторы появления шизофрении
- Депутаты Подмосковья расскажут на «Радио 1» о главных проблемах региона
- Инфекционист озвучил самый страшный фактор риска смерти от коронавируса
- Правозащитник призвал не выхолостить законопроект против пыток в тюрьмах
- Гинцбург исключил искусственное создание «омикрона»
- Регулятор ЕС одобрил вакцину от коронавируса компании Novavax
- Суд в Белгороде арестовал мужчину за проезд голым в автобусе
- МИД Белоруссии заявил о нападении на посольство в Лондоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru