ЛДПР предложила считать распад СССР «катастрофой XX века»

«Госдума считает распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве», - говорится в проекте постановления.

ПРоект планируется направить Президенту России Владимиру Путину и в Совет Федерации.

25 декабря 2021 года исполняется 30 лет со дня распада Советского Союза. 30 лет назад президент СССР Михаил Горбачев заявил о своей отставке.

