Депутат-коммунист ответил Нуланд, что Советский Союз вернуть невозможно

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США высказала опасение, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. По ее мнению, Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, однако «Путин недооценивает европейских союзников», которые готовы противостоять «агрессии Кремля».

По мнению Афонина, для всех бывших советских республик было бы экономически выгодно восстановить с Россией союзнические отношения. Он не исключил, что воссоединение в той или иной форме в перспективе произойдет.

«Перспектива хорошая для всех бывших республик Советского Союза. Движение в этом направлении конструктивно и созидательно. Уверен, что в исторической перспективе в какой-то форме воссоединение братских народов - русского, украинского, белорусского - состоится. Это в их интересах. Я был бы рад, чтобы в ближайшее время в новой форме были восстановлены возможности взаимодействия бывших республик. Сегодня 30 лет со дня Беловежских соглашений, действительно, это огромная катастрофа. Ни одно государство, которое стало независимым после распада СССР, не вышло на такие темпы развития, на которое могли, если бы мы сохраняли единое союзное государство. С точки зрения реальности на данный момент такой возможности нет. Но стремиться к братскому союзу, дружбе, укреплению связей, союзнических отношений нужно. Это не воля Путина, а воля народов, они хотят жить в дружбе и экономическом сотрудничестве, а не в практически предвоенной ситуации, как это рисуют политики из Киева», - подчеркнул первый зампредседателя ЦК КПРФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации СССР. По его словам, в современных условиях воссоздание Советского Союза невозможно.

