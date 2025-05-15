Кирилл Дмитриев: Трамп «сделал невозможное возможным» на пути к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп со своей администрацией сделал «невозможное возможным», организовав переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем X.

По его словам, «вопреки всем трудностям и ожесточенному сопротивлению» первые за три года прямые мирные переговоры между Россией и Украиной должны начаться.