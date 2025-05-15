Кирилл Дмитриев: Трамп «сделал невозможное возможным» на пути к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп со своей администрацией сделал «невозможное возможным», организовав переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем X.

По его словам, «вопреки всем трудностям и ожесточенному сопротивлению» первые за три года прямые мирные переговоры между Россией и Украиной должны начаться.

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Дмитриев полагает, что если встречу не сорвут в последнюю минуту, то она может стать «историческим шагом к миру».

Планируется, что переговоры между российской и украинской делегациями по урегулированию конфликта стартуют сегодня во второй половине дня. Россию переговорную группу, как и в сорвавшихся переговорах в 2022 году, возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в Стамбул не приедет.

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ФОТО: РИА Новости
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