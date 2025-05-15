Песков заявил, что Путин не поедет на переговоры в Стамбул
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на переговорах с представителями Украины в Стамбуле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.
Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос о возможности прибытия Владимира Путина в Турцию.
В четверг в Стамбуле пройдут переговоры России и Украины. Они состоятся в рабочем офисе администрации президента Турции во второй половине дня. Россию на встрече представит делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Накануне российский лидер провел совещание по по подготовке предстоящих переговоров, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru