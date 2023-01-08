Кириенко пообещал выполнение всех задач СВО

Поставленные российским лидером Владимиром Путиным задачи специальной военной операции будут выполнены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко.

Воздушную тревогу объявили в день прекращения огня на всей территории Украины

По его словам, победа России неминуема. «И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — сказал он.

Кириенко отметил, что Вооруженные силы Украины постоянно совершали провокации во время действия объявленного Россией режима прекращения огня.

Так, в рождественскую ночь Украина попыталась ударить беспилотниками по Севастополю, Херсонской и Запорожской областям.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияСергей Кириенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры