По его словам, победа России неминуема. «И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — сказал он.

Кириенко отметил, что Вооруженные силы Украины постоянно совершали провокации во время действия объявленного Россией режима прекращения огня.

Так, в рождественскую ночь Украина попыталась ударить беспилотниками по Севастополю, Херсонской и Запорожской областям.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

