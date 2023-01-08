Кириенко пообещал выполнение всех задач СВО
Поставленные российским лидером Владимиром Путиным задачи специальной военной операции будут выполнены, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко.
По его словам, победа России неминуема. «И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь», — сказал он.
Кириенко отметил, что Вооруженные силы Украины постоянно совершали провокации во время действия объявленного Россией режима прекращения огня.
Так, в рождественскую ночь Украина попыталась ударить беспилотниками по Севастополю, Херсонской и Запорожской областям.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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