Воздушную тревогу объявили в день прекращения огня на всей территории Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Первый сигнал прозвучал в Киеве, затем - по всей Украине.

Утром 6 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в частях Донецкой народной республики и Запорожской области, которые находятся под контролем Киева.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевСпецоперацияУкраина
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