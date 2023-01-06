Воздушную тревогу объявили в день прекращения огня на всей территории Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Первый сигнал прозвучал в Киеве, затем - по всей Украине.
Утром 6 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в частях Донецкой народной республики и Запорожской области, которые находятся под контролем Киева.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает RT.
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