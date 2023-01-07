Минобороны РФ: Россия выполняет режим прекращения огня в зоне СВО, несмотря на обстрелы ВСУ

Российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военнной операции (СВО) на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения,сообщают в Минобороны РФ.

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При этом, заявили в военном ведомстве,Между тем, указали в оборонном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донбасса и российских позиций.

В российском Минобороны заверили, что, несмотря на обстрелы ВСУ, российские военнослужащие будут соблюдать режим прекращения огня до 24.00 7 января. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее американские пользователи соцсети Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за отказ от предложения России о рождественском перемирии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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