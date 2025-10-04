Над российскими регионами уничтожили 117 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над Россией 117 беспилотников ВСУ. Об этом заявило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Так, 27 дронов ликвидировали в Брянской области, 16 - в Волгоградской, по 15 – в Курской и Крыму, 11 – в Ростовской, десять – в Воронежской. Кроме того, восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, шесть - над Ленинградской, четыре – над Калужской, по два – над Новгородской и водами Черного моря. Еще один дрон уничтожили в Смоленской области.

Ранее в Киришах в Ленинградской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание в промзоне.

