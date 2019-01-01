Киев сообщил о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

Он уточнил, что, в том числе, речь идет о трех населенных пунктах: хуторе Свободный, Южное и Шумы.

Кроме того, украинские силовики вывели из незаконного оборота 374 единицы оружия и почти 252 кг взрывчатки. Помимо этого, было изъяты в пользу государства материальные ценности на сумму равную 10,3 млн рублей.

Так называемая антитеррористическая операция Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик началась пять лет назад в апреле, после того как жители региона отказались принимать новую власть в стране. По данным ООН, в результате конфликта погибли порядка 10 тыс. мирных граждан.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что имена виновных в убийствах в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года официально не будут названы. В этом не заинтересованы ни политические силы Украины, ни мировое сообщество.

