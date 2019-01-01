На Украине не заинтересованы в расследовании событий в Одессе

Мониторинговая миссия ООН представит аналитическую справку о трагедии, которая произошла пять лет назад 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», а также пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.

Сообщается, что в документе будет представлен детальный разбор событий, а также анализ расследований, которые проводились правоохранительными органами. Ожидается, что справка может придать новый импульс расследованию трагедии.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что имена виновных в убийствах в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года официально не будут названы. В этом не заинтересованы ни политические силы Украины, ни мировое сообщество.

«Я бы не возлагал надежды на документы ООН, потому что события в Одессе 2 мая 2014 года – это результат действий власти, пришедшей в результате вооруженного переворота на Украине. И все эти годы у нее было желания назвать вещи своими именами, вероятно, потому что так называемое мировое сообщество покрывало действия преступников. В противном случае пришлось бы назвать тех, кто прикрывал и переворот и последующие преступления: войну на Донбассе, трагедию в Одессе, расстрелял милиционеров 9 мая 2014 года в Мариуполе… Пришлось бы назвать руководителей Германии, Франции, Польши, США. Поэтому надеяться на объективное расследование не приходится», - считает собеседник НСН.