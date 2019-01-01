На Украине не заинтересованы в расследовании событий в Одессе
Украинский политолог рассказал НСН, когда будет поставлена точка в расследовании одесской трагедии 2014 года.
Мониторинговая миссия ООН представит аналитическую справку о трагедии, которая произошла пять лет назад 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», а также пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.
Сообщается, что в документе будет представлен детальный разбор событий, а также анализ расследований, которые проводились правоохранительными органами. Ожидается, что справка может придать новый импульс расследованию трагедии.
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что имена виновных в убийствах в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года официально не будут названы. В этом не заинтересованы ни политические силы Украины, ни мировое сообщество.
«Я бы не возлагал надежды на документы ООН, потому что события в Одессе 2 мая 2014 года – это результат действий власти, пришедшей в результате вооруженного переворота на Украине. И все эти годы у нее было желания назвать вещи своими именами, вероятно, потому что так называемое мировое сообщество покрывало действия преступников. В противном случае пришлось бы назвать тех, кто прикрывал и переворот и последующие преступления: войну на Донбассе, трагедию в Одессе, расстрелял милиционеров 9 мая 2014 года в Мариуполе… Пришлось бы назвать руководителей Германии, Франции, Польши, США. Поэтому надеяться на объективное расследование не приходится», - считает собеседник НСН.
«Надеяться на объективное расследование не приходится»
Александр Дудчак убежден, что избранный президент Украины Владимир Зеленский тоже не сможет добиться справедливого приговора виновным из-за своих покровителей.
«Зеленский мог бы способствовать справедливому и объективному расследованию событий на Украине и таким образом развязать себе руки с оппонентами из блока Петра Порошенко. Так он подтвердил бы, что 73% населения голосовали за него не напрасно и подтвердил бы мнение большинства избирателей, которые его выбрали, о том, что в Одессе было совершено преступление. Но тогда своих предшественников Зеленскому надо было бы назвать преступниками, устроившими геноцид против своего народа по языковому, национальному и политическому признаку. Но, поскольку и за Зеленским стоят неоднозначные личности, и в этом случает рассчитывать на объективность бессмысленно».
В заключении украинский политолог высказал надежду на то, что со временем благодаря воспоминаниям очевидцам и участникам трагедии в Одессе, архивным документам правда будет восстановлена, а виновные в гибели десятков людей – наказаны.
Ранее историка Александра Сытина выгнали из студии программы Первого канала «Время покажет». В передаче обсуждали пожар в соборе Парижской Богоматери, который сравнили с трагедией в Одессе в 2014 году, когда при поджоге Дома профсоюзов погибли почти 50 человек. Сытин призвал не сравнивать ущерб «важнейшей культурной ценности Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе. После чего ведущий Анатолий Кузичев попросил его удалиться.
Признал ли Сытин свою неправоту или остался при первоначальном мнении, он рассказал НСН.
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