Киев разорвал договор с РФ о сотрудничестве в области предупреждения катастроф
Власти Украины одобрили законопроект о денонсации соглашения с Россией о сотрудничестве в области предупреждения катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом в своём Telegram-канале заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Он уточнил, что речь идёт о документе, который был подписан 23 марта 1997 года и ратифицированный Украиной 1 июля 1999 года.
«Законопроектом предлагается денонсировать соглашение в связи с коренным изменением обстоятельств», - указал Мельничук.
Ранее Верховная рада Украины одобрила денонсацию соглашения с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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