Киев разорвал договор с РФ о сотрудничестве в области предупреждения катастроф

Он уточнил, что речь идёт о документе, который был подписан 23 марта 1997 года и ратифицированный Украиной 1 июля 1999 года.

«Законопроектом предлагается денонсировать соглашение в связи с коренным изменением обстоятельств», - указал Мельничук.

Ранее Верховная рада Украины одобрила денонсацию соглашения с Россией о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на государственной границе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

