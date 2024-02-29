Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области обороны
Парламент Молдавии денонсировал три соглашения в области обороны и борьбы с терроризмом, которые были подписаны в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
Согласно данным, депутаты одобрили эти решения во втором чтении. При этом депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против.
Отмечается, что было денонсировано Соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств – участников Содружества вооружением, техникой, материальными средствами. Также были денонсированы Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ и Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира.
Ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что президент Молдавии Майя Санду оставила без внимания семь приглашений к переговорам, касающимся урегулирования ситуации в регионе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области обороны
- Силуанов: Минфин России проработает более справедливое налогообложение
- Начались выплаты для вкладчиков Qiwi Банка
- Футболиста Поля Погба дисквалифицировали на четыре года
- Автоинспекторы стали изымать права за номера, установленные сбоку бампера
- СМИ: Кристина Орбакайте выступит перед участниками СВО
- Более половины россиян рассказали, что занимаются спортом
- Физиолог Созыкин заявил об опасности растворимого кофе
- Силуанов заявил, что озвученные Путиным на послании суммы были согласованы
- В российский прокат вышел фильм с Натали Портман и Джулианной Мур
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru