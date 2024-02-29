Парламент Молдавии денонсировал три соглашения с СНГ в области обороны

Согласно данным, депутаты одобрили эти решения во втором чтении. При этом депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов голосовали против.

Отмечается, что было денонсировано Соглашение о принципах обеспечения вооруженных сил государств – участников Содружества вооружением, техникой, материальными средствами. Также были денонсированы Соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ и Протокол о временном порядке формирования и задействования групп военных наблюдателей и коллективных сил по поддержанию мира.

Ранее министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что президент Молдавии Майя Санду оставила без внимания семь приглашений к переговорам, касающимся урегулирования ситуации в регионе, передает «Радиоточка НСН».

