Киев поправил текст коммюнике «нормандского саммита»
Версию коммюнике «нормандского саммита» на украинском языке привели в соответствие с оригинальной английской версией сообщения после критики, прозвучавшей от главы ДНР Дениса Пушилина.
Как пишет РИА Новости, на сайте украинского президента уже находится откорректированный перевод текста.
Отмечается, что в прежней версии было сказано, что стороны договорились о принятии "закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", в то время как английский текст говорит обо "всех правовых аспектах особого статуса" Донбасса, включающих комплекс законов и соглашений, в частности поправки в конституцию.
Напомним, встреча лидеров четырех стран - РФ, Украины, Франции и Германии - в нормандском формате прошла 9 декабря. В рамках саммита политики обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.
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