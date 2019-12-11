Киев поправил текст коммюнике «нормандского саммита»

Как пишет РИА Новости, на сайте украинского президента уже находится откорректированный перевод текста.

Отмечается, что в прежней версии было сказано, что стороны договорились о принятии "закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", в то время как английский текст говорит обо "всех правовых аспектах особого статуса" Донбасса, включающих комплекс законов и соглашений, в частности поправки в конституцию.

Напомним, встреча лидеров четырех стран - РФ, Украины, Франции и Германии - в нормандском формате прошла 9 декабря. В рамках саммита политики обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.









