Киев поправил текст коммюнике «нормандского саммита»

11 декабря 201922:19

Версию коммюнике «нормандского саммита» на украинском языке привели в соответствие с оригинальной английской версией сообщения после критики, прозвучавшей от главы ДНР Дениса Пушилина.

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Как пишет РИА Новости, на сайте украинского президента уже находится откорректированный перевод текста.

Отмечается, что в прежней версии было сказано, что стороны договорились о принятии "закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", в то время как английский текст говорит обо "всех правовых аспектах особого статуса" Донбасса, включающих комплекс законов и соглашений, в частности поправки в конституцию.

Напомним, встреча лидеров четырех стран - РФ, Украины, Франции и Германии - в нормандском формате прошла 9 декабря. В рамках саммита политики обсудили перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.



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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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