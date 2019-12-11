Песков не нашел «победителя» нормандского саммита

11 декабря 201913:51

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел неуместными рассуждения на тему «победителя» прошедшего в Париже саммита в нормандском формате.

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Песков заявил, что все участники переговоров преследовали одну единственную цель – возобновить работу нормандской четверки после долгого перерыва и найти выход из военного конфликта в Донбассе.

Саммит в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялся 9 декабря. Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились впервые в качестве глав своих государств.

После завершения саммита СМИ сообщили со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что она якобы назвала Путина победителем прошедших переговоров, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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