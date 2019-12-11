Песков не нашел «победителя» нормандского саммита

Песков заявил, что все участники переговоров преследовали одну единственную цель – возобновить работу нормандской четверки после долгого перерыва и найти выход из военного конфликта в Донбассе.

Саммит в нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялся 9 декабря. Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились впервые в качестве глав своих государств.

После завершения саммита СМИ сообщили со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что она якобы назвала Путина победителем прошедших переговоров, напоминает RT.

