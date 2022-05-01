Киев отключил Херсонскую область от мобильной связи и интернета

На Украине Херсонская область отключена от мобильной связи и интернета, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета, тем самым демонстративно отказавшись от этих территорий», — цитирует его RT.

По словам Крючкова, Киев также «перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства».

«По сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — пояснил советник.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал, что освобожденная от националистов Украины Херсонская область, граничащая с Крымом, с 1 мая переходит в рублевую зону.

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ФОТО: pxhere.com
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