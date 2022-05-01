С 1 мая Херсонская область переходит в рублевую зону

Он заявил, что на переходный период потребуется до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна. Затем расчеты будут полностью переведены в российскую национальную валюту.

Как сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк.

Напомним, в мэрии украинского Бердянска планируют выдавать зарплаты и пенсии в российских рублях.

