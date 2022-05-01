С 1 мая Херсонская область переходит в рублевую зону
Освобожденная от националистов Украины Херсонская область, граничащая с Крымом, с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
Он заявил, что на переходный период потребуется до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна. Затем расчеты будут полностью переведены в российскую национальную валюту.
Как сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк.
Напомним, в мэрии украинского Бердянска планируют выдавать зарплаты и пенсии в российских рублях.
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