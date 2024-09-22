Киев начал переговоры о поставках еще двух типов западных истребителей

Украина собирается получить от Запада еще два типа истребителей. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

По его словам, речь идет о самолетах Gripen и Eurofighter. При этом Умеров подчеркнул, что результаты переговоров будут известны в ближайшее время.

К тому же он напомнил, что западные союзники обещали направить ВСУ американские F-16 и французские Mirage-2000. При этом, добавил Умеров, обязательства по поставкам F-16 были выполнены лишь частично.