Киев начал переговоры о поставках еще двух типов западных истребителей

Украина собирается получить от Запада еще два типа истребителей. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

По его словам, речь идет о самолетах Gripen и Eurofighter. При этом Умеров подчеркнул, что результаты переговоров будут известны в ближайшее время.

К тому же он напомнил, что западные союзники обещали направить ВСУ американские F-16 и французские Mirage-2000. При этом, добавил Умеров, обязательства по поставкам F-16 были выполнены лишь частично.

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4 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев получил от Запада первую партию F-16. Всего США, Дания и Нидерланды направили в зону украинского конфликта 10 воздушных судов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Владимир Зеленский собирается начать свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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