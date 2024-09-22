СМИ: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов
22 сентября 202403:32
Украинский президент Владимир Зеленский планирует начать свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании, сообщает Associated Press.
Предприятие производит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, поставляемые Вооруженным силам Украины.
Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru