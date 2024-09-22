СМИ: Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

Украинский президент Владимир Зеленский планирует начать свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Пенсильвании, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его поездки в США

Предприятие производит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, поставляемые Вооруженным силам Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский отправится в США просить Байдена разрешить удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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