КГБ Белоруссии: Спецслужбы Украины готовили теракт против Генконсульства РФ в Гродно
Спецслужбы Украины планировали организовать взрыв на территории Генерального консульства России в белорусском Гродно. Именно они давали соответствующие указания граждан РФ и Белоруссии.
Об этом объявил Комитет госбезопасности Белоруссии. Там уточнили, что целью для теракта в Гродно было сразу несколько объектов. По данным российских и белорусских спецслужб, операцию курировал сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум.
Как отмечает RT, он, в частности, перед задержанием успел завербовать двух человек. КГБ Белоруссии на своёми официальном сайте сегодня сообщило, что в ходе специальных мероприятий 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин. Он пытался оказать сопротивление, применяя автомат и боевые гранаты.
Сегодня в Минске проходит очередное совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и Службы внешней разведки РФ под председательством главы КГБ Ивана Тертеля и директора СВР Сергея Нарышкина.
Глава КГБ, в частности, сообщил о задержании в Белоруссии граждан Украины, Польши и стран Балтии по подозрению в проведении агентурной и террористической деятельности.
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