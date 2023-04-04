КГБ Белоруссии: Спецслужбы Украины готовили теракт против Генконсульства РФ в Гродно

Как отмечает RT, он, в частности, перед задержанием успел завербовать двух человек. КГБ Белоруссии на своёми официальном сайте сегодня сообщило, что в ходе специальных мероприятий 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин. Он пытался оказать сопротивление, применяя автомат и боевые гранаты.

Сегодня в Минске проходит очередное совместное заседание коллегий КГБ Белоруссии и Службы внешней разведки РФ под председательством главы КГБ Ивана Тертеля и директора СВР Сергея Нарышкина.

Глава КГБ, в частности, сообщил о задержании в Белоруссии граждан Украины, Польши и стран Балтии по подозрению в проведении агентурной и террористической деятельности.

