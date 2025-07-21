На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» можно будет сняться в кино

В ходе концертной программы на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» свои хиты исполнят группы «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и её группа «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, ДЕМИДОВAND Александра Демидова, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».

«Кинопарк "Москино" станет местом, где музыка и кино объединяют целые поколения. НАШЕ Радио, которое когда-то звучало для преданных меломанов, теперь собирает целые семьи – тех, кто передал свою любовь к музыке детям. На нашем празднике каждый найдет свое: концерты любимых исполнителей, киновикторины, постановочные съёмки в фильмах и яркие моменты отдыха. И что немаловажно, голодными ни в прямом смысле, ни в плане развлечений вы не останетесь: ароматная еда и любимые песни подарят тепло и хорошее настроение! Приходите на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», создавайте новые семейные традиции вместе с нами», – сказал программный директор Нашего Радио Игорь Паньков.

На территории кинопарка будет работать порядка 15 фудтраков с вкусной едой и напитками не только российской кухни, но и разных стран мира – от Северной Америки и Европы до Азии. Гирос, кесадилья, пьядина, азиатское популярное меню – посетители смогут выбрать блюда на любой вкус. Так что после насыщенной развлекательной программы неподалеку от площадок можно будет подкрепиться.

Отправляйтесь на праздник на городском транспорте, бесплатных шаттлах или такси. Около фестиваля на время его проведения будет установлена безостановочная зона, припарковаться вблизи не получится.

От метро «Теплый стан» ходят городские автобусы Е144, Е142, Е143, Е144a, Е144в, Е148 от остановки 6С, а также маршрутки 512 и 887 от остановки 6Е. От метро «Ольховая» курсируют городские автобусы 513, 515 и маршрутки 512, 887. От «Теплого стана» и «Саларьево» гостей доставят бесплатные шаттлы. На такси будет удобно приехать до остановки городского транспорта «Кинопарк "Москино"», а уехать с фестиваля можно, вызвав автомобиль на противоположную сторону дороги в специальную зону вызова такси. Подробную программу фестиваля смотрите на сайте: nashe.ru

