На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» можно будет сняться в кино
Возможность принять участие в съемках эпизодов по мотивам легендарных фильмов порадует как взрослых, так и юных посетителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
26 и 27 июля в кинопарке «Москино» состоится фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». В программе – выступления 20 известных музыкальных коллективов и артистов, каждый из которых представит часовой сет. Гостей ждут не только концерты, но и разнообразные развлечения для всей семьи на тематических площадках.
Приятным сюрпризом станет возможность принять участие в съемках эпизодов по мотивам легендарных фильмов. Эпизод «Берегись автомобиля» будет сниматься на натурной площадке «Москва 1940-х». А стать героем доброй советской комедии о лете и дружбе «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» можно на площадке «Уездный город России».
Юных гостей порадует анимационная программа с увлекательными играми и аттракционами. Вместе с родителями ребята почувствуют себя частью съемочной группы в «Кинематографической эстафете», вспомнят известные эпизоды любимых фильмов в викторине «Сцена из фильма», соберут киномозаику в игре «Фрагменты фильмов». Окунуться в атмосферу кино, разгадать головоломки, а также побывать на всех локациях парка эрудиты смогут на квесте «Дорога ведет».
В «Парке сказок» всех желающих научат делать стильные прически и накладывать грим в ходе увлекательных мастер-классов. В этой же зоне можно будет зарядиться энергией и положительными эмоциями для долгого дня, участвуя в спортивных соревнованиях, – здесь будут работать секции мини-футбола и домино.
Уникальные образцы раритетной техники любители истории увидят на АвтоКиноВыставке Вадима Задорожного. Среди экспонатов – культовые автомобили «Чайка», «Волга», «Запорожец», «Москвич», точные копии костюмов героев кино, оригинальные афиши, реквизит и редкие съемочные материалы, первый в мире луноход и подлинная космическая капсула.
«В кинопарке было проведено уже десять масштабных мероприятий. Еще одним важным событием станет музыкальный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», который объединит знаменитых исполнителей, актеров-певцов и всех желающих проникнуться миром кино и музыки. Проведение мероприятий такого уровня раскрывает стратегические задачи кинопарка не только как киноплощадки, но и как место проведения досуга и отдыха для всей семьи», – рассказали в пресс-службе кинопарка «Москино».
В ходе концертной программы на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» свои хиты исполнят группы «Ленинград», «Чайф», Юлия Пересильд и её группа «МАNДРАГОРА», RADIO TAPOK, актер театра и кино Гоша Куценко и «ГК», группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, ДЕМИДОВAND Александра Демидова, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ».
«Кинопарк "Москино" станет местом, где музыка и кино объединяют целые поколения. НАШЕ Радио, которое когда-то звучало для преданных меломанов, теперь собирает целые семьи – тех, кто передал свою любовь к музыке детям. На нашем празднике каждый найдет свое: концерты любимых исполнителей, киновикторины, постановочные съёмки в фильмах и яркие моменты отдыха. И что немаловажно, голодными ни в прямом смысле, ни в плане развлечений вы не останетесь: ароматная еда и любимые песни подарят тепло и хорошее настроение! Приходите на фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», создавайте новые семейные традиции вместе с нами», – сказал программный директор Нашего Радио Игорь Паньков.
На территории кинопарка будет работать порядка 15 фудтраков с вкусной едой и напитками не только российской кухни, но и разных стран мира – от Северной Америки и Европы до Азии. Гирос, кесадилья, пьядина, азиатское популярное меню – посетители смогут выбрать блюда на любой вкус. Так что после насыщенной развлекательной программы неподалеку от площадок можно будет подкрепиться.
Отправляйтесь на праздник на городском транспорте, бесплатных шаттлах или такси. Около фестиваля на время его проведения будет установлена безостановочная зона, припарковаться вблизи не получится.
От метро «Теплый стан» ходят городские автобусы Е144, Е142, Е143, Е144a, Е144в, Е148 от остановки 6С, а также маршрутки 512 и 887 от остановки 6Е. От метро «Ольховая» курсируют городские автобусы 513, 515 и маршрутки 512, 887. От «Теплого стана» и «Саларьево» гостей доставят бесплатные шаттлы. На такси будет удобно приехать до остановки городского транспорта «Кинопарк "Москино"», а уехать с фестиваля можно, вызвав автомобиль на противоположную сторону дороги в специальную зону вызова такси. Подробную программу фестиваля смотрите на сайте: nashe.ru
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