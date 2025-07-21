«Аль-Хиляль» отказался играть за суперкубок Саудовской Аравии

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» не будет играть в Суперкубке страны из-за участия в прошедшем в США клубном чемпионате мира. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Саудовский клуб заявил о желании обеспечить здоровье и готовность футболистов перед новым сезоном. Кроме того, «Аль-Хиляль» напомнил о задержке рейса из Соединенных Штатов в Саудовскую Аравию, из-за которой отпуск игроков сократился с 24 до 21 дня. При этом контракты предполагают 28 дней отдыха ежегодно.

Суперкубок Саудовской Аравии запланирован на 19 августа, в нем примут участие клубы «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Кадисия» и «Аль-Ахли». «Аль-Хиляль» становился обладателем награды в двух предыдущих сезонах.

Между тем экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что объединение «проиграло футбол Саудовской Аравии», пишет RT.

