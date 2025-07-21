Над территорией России за ночь сбили 74 украинских беспилотника
Российские дежурные средства ПВО нейтрализовали 74 беспилотника ВСУ за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны.
«В период с 23.20 мск 20 июля до 7.00 мск 21 июля... перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Так, над Московским регионом сбили 23 БПЛА, в том числе 15 летевших на Москву аппаратов, над Курской областью - 14 дронов, над Ростовской - 12 беспилотников, над Брянской и Калужской областями - по десять БПЛА. Кроме того, в Тульской области уничтожили четыре беспилотника, в Липецкой - один.
Ранее в Москве в рабочем поселке Киевский обломки БПЛА задели крышу 17-этажного дома, произошел пожар, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru