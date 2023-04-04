КГБ Белоруссии готовится к серьезной эскалации в регионе
Комитет Государственной безопасности Белоруссии прогнозирует в ближайшее время серьезное осложнение обстановки в регионе. Об этом предупредил председатель КГБ Иван Тертель, передает агентство БелТА.
Белорусские спецслужбы, в частности, отмечают функционирование лагерей «по подготовке боевиков» на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии и Чехии, пояснил Тертель. Он утверждает, что текущей весной эти силы намерены активизировать террористическую деятельность в Белоруссии.
Тертель присутствовал на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Лидер республики заявил о существующих «порой невероятных» угрозах. По словам Лукашенко, российская спецоперация на Украине заставила «со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока».
Руководители КГБ Белоруссии и СВР России проведут сегодня очередное совместное заседание коллегий двух спецслужб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru