КГБ Белоруссии готовится к серьезной эскалации в регионе

Комитет Государственной безопасности Белоруссии прогнозирует в ближайшее время серьезное осложнение обстановки в регионе. Об этом предупредил председатель КГБ Иван Тертель, передает агентство БелТА.

Белорусские спецслужбы, в частности, отмечают функционирование лагерей «по подготовке боевиков» на территории Польши, Украины, Литвы, Латвии и Чехии, пояснил Тертель. Он утверждает, что текущей весной эти силы намерены активизировать террористическую деятельность в Белоруссии.

Тертель присутствовал на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Лидер республики заявил о существующих «порой невероятных» угрозах. По словам Лукашенко, российская спецоперация на Украине заставила «со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока».

Руководители КГБ Белоруссии и СВР России проведут сегодня очередное совместное заседание коллегий двух спецслужб.

