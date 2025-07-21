Экс-участник The Hatters Рулев погиб в ДТП под Петербургом
Бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев погиб в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале коллектива.
«Вчера не стало нашего друга Вадима Рулева и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которым мы прошли через многое», — отметили музыканты.
Группа выразила соболезнования родным и близким супругов.
По данным СМИ, 35-летний Рулев вместе с 33-летней женой погибли в результате ДТП. Музыкант за рулем мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Land Rover. Пара погибла на месте от полученных травм.
Вадим Рулев родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, играл в нескольких коллективах в Петербурге. Музыкант участвовал в группе The Hatters в качестве тромбониста в 2016-2020 годах. Позже Рулев играл в симфоническом оркестре, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru