Экс-участник The Hatters Рулев погиб в ДТП под Петербургом

Бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев погиб в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале коллектива.

«Вчера не стало нашего друга Вадима Рулева и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которым мы прошли через многое», — отметили музыканты.

Группа выразила соболезнования родным и близким супругов.

По данным СМИ, 35-летний Рулев вместе с 33-летней женой погибли в результате ДТП. Музыкант за рулем мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Land Rover. Пара погибла на месте от полученных травм.

Вадим Рулев родился в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, играл в нескольких коллективах в Петербурге. Музыкант участвовал в группе The Hatters в качестве тромбониста в 2016-2020 годах. Позже Рулев играл в симфоническом оркестре, пишет 360.ru.

