На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 3,7
21 июля 202509:49
Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали в Киргизии. Об этом сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.
Сейсмособытие произошло в 10:38 (08:38 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Оше, сила толчков здесь составляла 4 балла.
Землетрясение также ощущалось на территории Узбекистана. По данным МЧС республики, в Андижанской области на границе с Киргизией зафиксировали толчки в 2-3 балла.
О разрушениях или жертвах не сообщается.
Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru