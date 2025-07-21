На территории Киргизии произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали в Киргизии. Об этом сообщает Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики.

Сейсмособытие произошло в 10:38 (08:38 мск). Эпицентр землетрясения располагался в Оше, сила толчков здесь составляла 4 балла.

Землетрясение также ощущалось на территории Узбекистана. По данным МЧС республики, в Андижанской области на границе с Киргизией зафиксировали толчки в 2-3 балла.

О разрушениях или жертвах не сообщается.

Ранее у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8, напоминает РЕН ТВ.

