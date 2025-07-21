СМИ: Переговоры по Украине могут пройти в среду-четверг в Стамбуле

Переговоры делегаций России и Украины могут пройти в Стамбуле к концу недели. Об этом пишет İndependent türkce, ссылаясь на дипломатические источники.

Ранее Киев передал Москве запрос о проведении очередной встречи переговорных групп на наступившей неделе. Источник РИА Новости в российской группе подтвердил информацию о предложении по встрече.

«Российская и украинская делегации, как ожидается, встретятся в Стамбуле в конце этой недели. Переговоры могут состояться в среду или четверг», - говорится в материале.

Место и время встречи, а также состав делегаций не раскрываются.

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что настроен на разрешение украинского кризиса дипломатическим путем, пишет 360.ru.

