Глава Минтранса: Аэропорты продолжат подстраивать работу под задержки рейсов
Работу аэропортов России продолжат подстраивать под возможные задержки рейсов на фоне ограничений. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин, передает РИА Новости.
Глава Минтранса ответил на вопрос, возможно ли минимизировать задержки самолетов при введении плана «Ковер». По словам Никитина, невозможно спрогнозировать, когда будут вводиться ограничения и как долго они продлятся. Аэропорты подстраиваются под эти условия, налаживают работу с питанием и отдыхом пассажиров.
«Сейчас уже чуть получше, чем было в мае. Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут. Мы, конечно, будем работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать», - отметил министр.
Никитин подчеркнул, что главная задача - обеспечить безопасность пассажиров, которой «никто рисковать не будет», несмотря на неудобства и дискомфорт.
Накануне аэропорты Москвы отменяли рейсы на фоне ограничений на прием и отправку самолетов, которые были введены в связи с атакой беспилотников, напоминает 360.ru.
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